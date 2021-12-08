Лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США

Апелляционный суд Лондона разрешил экстрадицию из Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передает RT.

Напомним, в январе 2021 года Вестминстерский магистратский суд отказал США в выдаче Ассанжа. Суд мотивировал свое решение опасениями за психическое здоровье осужденного. Позже Министерство юстиции США подало апелляцию на данное решение, настаивая на экстрадиции основателя WikiLeaks. Сейчас Ассанж содержится в лондонской тюрьме Белмарш. В США против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Минюст США обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором этой организации Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти Соединенных Штатов объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам.