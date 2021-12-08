Производственное объединение «Азеригаз» приступит к внедрению газовых счетчиков нового поколения.

Как сообщили haqqin.az в ПО, новые счетчики будут отличаться от тех, что применяются до сих пор, многими преимуществами.

В частности, посредством нового специального устройства, которое будет установлено на счетчике, можно будет контролировать расход и помехи без контакта абонентов и сотрудников «Азеригаз». Также централизованная система позволит абонентам осуществлять платежи в режиме онлайн.