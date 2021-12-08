У США есть «военные варианты» для сдерживания Ирана

Он отметил, что Иран серьезно недооценивает США, если считает, что сможет продолжить наступление в Ираке и Сирии и при этом по-прежнему вести переговоры по ядерному соглашению без каких-либо последствий.

По словам Маккензи, у США есть "очень мощный набор военных вариантов".

"Мы обладаем способностью быстро, очень быстро усилиться, если это будет необходимо. И я думаю, что этот факт хорошо понимает Иран", - отметил Маккензи.

Американский генерал подчеркнул, что именно дипломатия должна быть "самым первым и наилучшим" способом ответить на наращивание Ираном вооружений.

"Хочу, чтобы меня ясно поняли: наш замысел и намерение состоят в том, что руководит всем дипломатия. Это лучший путь для движения вперед, и Ирану просто нужно это осознать", - добавил генерал.