Франция открывает засекреченные архивы о войне в Алжире
Французский министр культуры Розлин Башло объявила в пятницу о предстоящем вскоре открытии архивов о судебных расследованиях, связанных с войной в Алжире (1954-1962 гг.), в результате которой эта североафриканская страна добилась независимости от Франции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету "Фигаро".
Такое решение принято во время нынешнего кризиса во французско-алжирских отношениях и спустя два дня после визита в Алжир главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.
"Я открываю на 15 лет раньше архивы судебных расследований жандармерии и полиции, имеющих отношение к Алжирской войне", - заявила Башло телеканалу BFMTV.
"Я хочу, чтобы по этому вопросу, который беспокоит и раздражает и который используют фальсификаторы истории, мы могли бы смотреть прямо в глаза. Национальную историю не строят на лжи", - сказала министр.
По ее словам, предстоит восстанавливать отношения с Алжиром, а это можно делать только опираясь на правду. Фальсификация влечёт "все заблуждения, беды и ненависть". "С того момента, когда факты будут выложены на стол и их признают и проанализируют, можно будет строить другую историю и примирение", - считает Башло.
В ответ на вопрос, будут ли подтверждены пытки, которым французская армия подвергала алжирцев, министр сказала, что "признание этого в интересах страны".
"Фигаро" отмечает, что сделанное министром культуры объявление является частью политики исторического примирения, инициированной президентом Франции Эммануэлем Макроном, который, в частности, признал в 2018 году, что гибель математика и активиста компартии Франции, участника антиколониального движения Мориса Одена в 1957 году в Алжире была делом рук французских военных, подвергших его жестоким пыткам. Президент пообещал семье Одена доступ к архивам.
В ходе Алжирской войны использовались партизанские действия повстанцев, применялись карательные операции, был распространен городской терроризм, и обе стороны не останавливались перед пытками и внесудебными расправами. Алжирская война привела к падению Четвертой республики, двум путчам в армии, созданию тайной ультранационалистической организации ОАС, пытавшейся террористическими действиями не допустить признания независимости Алжира.
Во Франции до сих пор неоднозначно воспринимается война в Алжире. Национальное собрание страны только в 1999 году официально признало боевые действия в Алжире войной. До этого решения их называли "восстановлением общественного порядка".
В начале октября нынешнего года отношения между Францией и Алжиром обострились. Французские власти приняли решение значительно сократить число виз, выдаваемых гражданам Алжира, Марокко и Туниса, так как эти страны, по мнению Парижа, в недостаточной мере сотрудничают по вопросу возвращения нелегальных мигрантов.
Кроме того позже Макрон в интервью газете "Монд" заявил, что у Алжира есть "официальная история", которая была "полностью переписана". Он добавил, что эта история "не основана на правде", а основана на "дискурсе ненависти к Франции". "Была ли алжирская нация до французской колонизации?" - добавил французский лидер. Эти заявления Макрона в Алжире сочли за "вмешательство во внутренние дела страны".