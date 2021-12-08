Франция открывает засекреченные архивы о войне в Алжире

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Французский министр культуры Розлин Башло объявила в пятницу о предстоящем вскоре открытии архивов о судебных расследованиях, связанных с войной в Алжире (1954-1962 гг.), в результате которой эта североафриканская страна добилась независимости от Франции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету "Фигаро". Такое решение принято во время нынешнего кризиса во французско-алжирских отношениях и спустя два дня после визита в Алжир главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана. "Я открываю на 15 лет раньше архивы судебных расследований жандармерии и полиции, имеющих отношение к Алжирской войне", - заявила Башло телеканалу BFMTV.

"Я хочу, чтобы по этому вопросу, который беспокоит и раздражает и который используют фальсификаторы истории, мы могли бы смотреть прямо в глаза. Национальную историю не строят на лжи", - сказала министр. По ее словам, предстоит восстанавливать отношения с Алжиром, а это можно делать только опираясь на правду. Фальсификация влечёт "все заблуждения, беды и ненависть". "С того момента, когда факты будут выложены на стол и их признают и проанализируют, можно будет строить другую историю и примирение", - считает Башло. В ответ на вопрос, будут ли подтверждены пытки, которым французская армия подвергала алжирцев, министр сказала, что "признание этого в интересах страны". "Фигаро" отмечает, что сделанное министром культуры объявление является частью политики исторического примирения, инициированной президентом Франции Эммануэлем Макроном, который, в частности, признал в 2018 году, что гибель математика и активиста компартии Франции, участника антиколониального движения Мориса Одена в 1957 году в Алжире была делом рук французских военных, подвергших его жестоким пыткам. Президент пообещал семье Одена доступ к архивам.