Меркель поставили в один ряд с Гитлером и Геббельсом фото
Польша встречает нового главу германского МИД Анналену Бербок с изображениями Ангелы Меркель, вывешенными рядом с портретами Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса, передает РИА Новости.
Плакаты призывают германские власти признать «скандальное беззаконие» ФРГ и выплатить республике репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.
По данным местных СМИ, акцию оплатил фонд, близкий к правительству Польши.
Официальный Берлин в период пребывания Меркель в должности канцлера придерживался позиции, что ФРГ уже выплатила Польше крупную сумму, поэтому нет оснований ставить под сомнение отказ Варшавы от репараций в 1953 году.