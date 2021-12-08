Байден приготовил полмиллиарда на новые «цветные резолюции»

Администрация США намерена добиться выделения 424 миллионов долларов на поддержку различных демократических инициатив по всему миру. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на «Саммите за демократию».

«Работая с Конгрессом США, мы планируем выделить в следующем году целых 424 миллионов долларов на укрепление прозрачного и подотчетного управления, включая поддержку свободы СМИ, борьбу с международной коррупцией, поддержку демократических реформаторов, продвижение прогрессивных технологий, демократию и защиту честных выборов», – сказал американский лидер. Обычно весь демократический пакет американской администрации скрывается под вывеской цветной революции...

По словам американского президента, Соединенные Штаты собираются запустить новые программы, которые помогут объединить направленные против коррупции меры в гражданском обществе, средствах массовой информации, академических кругах, профсоюзах, а также защитить информаторов и помочь партнерам устранить отмывание денег.