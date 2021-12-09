Международная федерация журналистов осудила решение суда об экстрадиции Ассанжа

Международная федерация журналистов (IFJ) выступает против решения британского суда по делу об экстрадиции Ассанжа. Об этом заявил представитель организации в беседе с РИА Новости.

"Международная федерация журналистов решительно осуждает и выступает против решения Верховного суда Великобритании, разблокировавшего возможность экстрадиции Ассанжа в США, вновь призывает американского президента Джо Байдена прекратить многолетнее политически мотивированное преследование Джулиана Ассанжа и снять с него все обвинения", - сказал представитель IFJ.

Ранее апелляционный суд Лондона разрешил экстрадицию из Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.