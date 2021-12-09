Первое заседание платформы сотрудничества в формате «3+3» на уровне заместителей министров иностранных дел, посвященное вопросам обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, проходит в эти часы в Москве.

Во встрече принимают участие заместители министров иностранных дел Азербайджана, Армении, России, Ирана и Турции.

Азербайджан на заседании «3+3» представляет заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.