Заместители министров пяти стран вокруг платформы Алиева и Эрдогана Заседание в Москве
Первое заседание платформы сотрудничества в формате «3+3» на уровне заместителей министров иностранных дел, посвященное вопросам обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, проходит в эти часы в Москве.
Во встрече принимают участие заместители министров иностранных дел Азербайджана, Армении, России, Ирана и Турции.
Азербайджан на заседании «3+3» представляет заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.
С инициативой о шестистороннем формате сотрудничества (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе ранее выступили в Шуше лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.