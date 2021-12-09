В Нигерии боевики напали на мечеть: есть жертвы

В мечети в центральной части Нигерии боевиками были убиты по меньшей мере девять человек. Об этом сообщил Agence France-Presse (AFP) представитель полиции штата Нигер Балу Курьяса, передает ТАСС.

Курьяса сообщил, что группа вооруженных лиц напала 8 декабря на деревню Баре. Боевики открыли огонь по мечети, убили девять человек, еще несколько получили ранения.

По словам же местного жителя Амаду Хамису, в деревне были убиты 16 человек. В район переброшены дополнительные силы полиции, ведется поиск боевиков. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.