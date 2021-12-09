Задержаны пять водителей такси, которые делали непристойные предложения пассажирам-женщинам. Об этом сообщили в МВД Азербайджана.

После распространения в социальных сетях видеороликов с кадрами, как некоторые водители такси в столице неэтично ведут себя с пассажирами, от граждан стали поступать жалобы о подобных случаях в органы полиции. Сотрудники полиции проверили полученную информацию.

Было установлено, что среди лиц, предоставляющих услуги такси, встречаются водители, которые ведут себя недопустимо по отношению к пассажирам-женщинам. В результате задержаны пятеро таксистов – жители столицы Кянан Халилов, Эльшад Ширинов, житель Апшеронского района Низами Керимов, житель Тертерского района Эльшан Мурсалзаде и житель Лерикского района Шабала Агаев.