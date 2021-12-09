В Баку арестовали таксистов: за непристойные предложения женщинам видео
Задержаны пять водителей такси, которые делали непристойные предложения пассажирам-женщинам. Об этом сообщили в МВД Азербайджана.
После распространения в социальных сетях видеороликов с кадрами, как некоторые водители такси в столице неэтично ведут себя с пассажирами, от граждан стали поступать жалобы о подобных случаях в органы полиции. Сотрудники полиции проверили полученную информацию.
Было установлено, что среди лиц, предоставляющих услуги такси, встречаются водители, которые ведут себя недопустимо по отношению к пассажирам-женщинам. В результате задержаны пятеро таксистов – жители столицы Кянан Халилов, Эльшад Ширинов, житель Апшеронского района Низами Керимов, житель Тертерского района Эльшан Мурсалзаде и житель Лерикского района Шабала Агаев.
Кроме этого, у задержанного водителя такси Эльшана Мурсалзаде обнаружено наркотическое средство героин. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Другие водители были привлечены к ответственности по статьям Кодекса об административных проступках и арестованы в административном порядке. Продолжаются операции по выявлению водителей такси, совершающих аморальные действия в отношении пассажиров, и принятию в отношении них мер в соответствии с требованиями законодательства.