Информация об убийстве депутата-азербайджанца в Грузии оказалась уткой

По данным источника, мажоритарный депутат Муниципального собрания Дманиси от оппозиционного «Единого национального движения», учитель средней школы села Юхары Орзуман Рамиз Рамазанов был похищен неизвестными лицами 8 декабря, и до 9 декабря о его местонахождении не было ничего известно. 9 декабря Рамазанов позвонил членам семьи и сказал, что он «в Тбилиси у родственников и нет никаких проблем». Однако потом на связь Рамазанов не выходил.

Некоторое время назад в редакцию haqqin.az из анонимных источников в грузинском районе Дманиси поступила информация о том, что якобы в Грузии был похищен и впоследствии убит член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Рамиз Рамазанов.

Источник утверждал, что Рамазанова уже нет в живых, а правоохранительные органы Грузии почему-то молчат.

Новоизбранный мэр Дманиси Коба Мурадашвили категорически опроверг утверждения о «похищении», «сокрытии» или давлении с целью «вербовки» на Рамазанова, подчеркнув, что такое поведение не является «стилем» правящей команды.

Однако некоторое время спустя стало известно, что Рамазанов жив-здоров. Как пишут грузинские СМИ, сегодня он присутствовал на выборах председателя сакребуло (районного собрания). Правда, из-за Рамазанова сакребуло Болниси несколько дней не могло собраться. Депутата не могли найти несколько дней. Оппозиция и неправительственные организации утверждали, что его похитили спецслужбы и «обрабатывают» в пользу «Грузинской мечты», поскольку его голос был решающим при выборе председателя сакребуло.

И все-таки в Дманиси удалось избрать председателя сакребуло – им стал представитель правящей партии «Грузинская мечта» Паата Кулиашвили. А кандидат от оппозиции Рамазанов, который до этого объявил об отмежевании от «Национального движения» и намерении стать независимым депутатом, был избран первым заместителем председателя сакребуло.