Информация об убийстве депутата-азербайджанца в Грузии оказалась уткой
Некоторое время назад в редакцию haqqin.az из анонимных источников в грузинском районе Дманиси поступила информация о том, что якобы в Грузии был похищен и впоследствии убит член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Рамиз Рамазанов.
По данным источника, мажоритарный депутат Муниципального собрания Дманиси от оппозиционного «Единого национального движения», учитель средней школы села Юхары Орзуман Рамиз Рамазанов был похищен неизвестными лицами 8 декабря, и до 9 декабря о его местонахождении не было ничего известно. 9 декабря Рамазанов позвонил членам семьи и сказал, что он «в Тбилиси у родственников и нет никаких проблем». Однако потом на связь Рамазанов не выходил.
Источник утверждал, что Рамазанова уже нет в живых, а правоохранительные органы Грузии почему-то молчат.
Новоизбранный мэр Дманиси Коба Мурадашвили категорически опроверг утверждения о «похищении», «сокрытии» или давлении с целью «вербовки» на Рамазанова, подчеркнув, что такое поведение не является «стилем» правящей команды.
Однако некоторое время спустя стало известно, что Рамазанов жив-здоров. Как пишут грузинские СМИ, сегодня он присутствовал на выборах председателя сакребуло (районного собрания). Правда, из-за Рамазанова сакребуло Болниси несколько дней не могло собраться. Депутата не могли найти несколько дней. Оппозиция и неправительственные организации утверждали, что его похитили спецслужбы и «обрабатывают» в пользу «Грузинской мечты», поскольку его голос был решающим при выборе председателя сакребуло.
И все-таки в Дманиси удалось избрать председателя сакребуло – им стал представитель правящей партии «Грузинская мечта» Паата Кулиашвили. А кандидат от оппозиции Рамазанов, который до этого объявил об отмежевании от «Национального движения» и намерении стать независимым депутатом, был избран первым заместителем председателя сакребуло.