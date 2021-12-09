Агентство по разминированию предупреждает граждан...

Агентство Азербайджана по разминированию вновь предупредило граждан о минной угрозе на освобожденных территориях.

"Мины установлены таким образом, что увидеть их невозможно. Граждане, обнаружившие незнакомый предмет на освобожденных землях, не должны к нему прикасаться, а обязаны сообщить о нем в соответствующие структуры", - говорится в сообщении агентства.

Также отмечается, что брошенные боеприпасы и техника являются источником угрозы.

"Контакт со взрывным устройством может привести к смертельным последствиям. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать правила безопасности", - предупредили в агентстве.