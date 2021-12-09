Украина готовится к концу транзита российского газа
Власти Украины начали готовиться к полной остановке транзита газа из России, которая, по их мнению, может случиться уже нынешней зимой. Об этом в интервью изданию «Бизнес цензор» заявил глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.
Как считает Макогон, прекращение транзита газа через Украину - политический вопрос, а не экономический.
Он отметил, что сигналами, свидетельствующими о намерениях Москвы, можно считать прекращение поставок российского энергетического угля на Украину, стягивание войск к границе двух стран и блокирование поставок угля из Казахстана.
«Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину. Тогда уже будут сброшены все маски — это будет открытая, ничем не обоснованная агрессия. Я надеюсь, что до этого не дойдет», — отметил глава «Оператора ГТС».