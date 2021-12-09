Украина готовится к концу транзита российского газа

Власти Украины начали готовиться к полной остановке транзита газа из России, которая, по их мнению, может случиться уже нынешней зимой. Об этом в интервью изданию «Бизнес цензор» заявил глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

Как считает Макогон, прекращение транзита газа через Украину - политический вопрос, а не экономический.

Он отметил, что сигналами, свидетельствующими о намерениях Москвы, можно считать прекращение поставок российского энергетического угля на Украину, стягивание войск к границе двух стран и блокирование поставок угля из Казахстана.