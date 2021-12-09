Ильхам Алиев о налоговых и таможенных льготах в Карабахе и Зангезуре

Согласно распоряжению, Кабинету министров Азербайджана поручено: в трехмесячный срок подготовить и представить президенту страны предложения по применению льгот по налогам, социальному страхованию и других льгот с целью обеспечения эффективного использования экономических и трудовых ресурсов на освобожденных территориях, создания инфраструктуры для перерабатывающей промышленности и услуг.

Как сообщает официальный сайт президента, в эти сроки должны быть определены: налоговые и таможенные льготы при импорте предпринимателями сырья и товаров для организации производства на освобожденных территориях; льготы для бизнеса по коммунальным услугам; квоты для трудовых мигрантов и специалистов, которые будут привлечены к работам на этих территориях, и усовершенствованы процедуры по выдаче им разрешений на работу.

Помимо этого правительству поручено в течение трех месяцев принять: меры по расширению доступа предпринимателей, действующих на освобожденных территориях, к финансовым ресурсам и оказанию им необходимой государственной поддержки; оказать поддержу инвесторам, которые на этих территориях планируют применять экологически чистые технологии, источники «зеленого роста» и возобновляемой энергии (ВИЭ); развивать партнерство в формате «государство-частный сектор» при строительстве жилых массивов на освобожденных территориях.