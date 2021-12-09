Директор учебного заведения Тофик Гаджиев заявил haqqin.az, что инцидент произошел несколько дней назад: «Злоумышленники вошли в школу через заднюю дверь. Разрушили столы и еще несколько единиц другого оборудования. Поскольку спортивный и актовый залы расположены вдали, виновников инцидента никто не увидел».

Директор добавил, что здание школы серьезно пострадало во время Отечественной войны, позже оно было отремонтировано, но ремонтные работы все еще продолжаются. В одном здании располагаются 9 школ, кроме того здесь проживают и вынужденные переселенцы. Но спортивный и актовый залы относятся к школе № 2, хотя пользуются ими все школы.

В бардинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что на основании полученной информации сотрудниками Тертерского районного отдела полиции проводится расследование.