Ирфан Кая Ульгер: В Москве главный вопрос – взаимное признание границ между Азербайджаном и Арменией
«Главной темой заседания платформы сотрудничества в формате «3+3» будет вопрос взаимного признания границ между Азербайджаном и Арменией», - утверждает турецкий политолог Ирфан Кая Ульгер, комментируя начавшееся в Москве заседание региональной платформы сотрудничества на уровне заместителей глав МИД Азербайджана, Турции, России, Ирана и Армении.
Грузия, как известно, от участия в московской встрече отказалась.
С инициативой о шестистороннем формате сотрудничества по Карабаху с включением Азербайджана, Армении, Грузии, России, Турции и Ирана и вопросу разблокировки экономических связей и транспортных коридоров в регионе ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам турецкого политолога, идея формирования платформы «3+3» явилась прямым следствием провала миротворческой миссии МГ ОБСЕ, ставшего очевидным после завершения 44-дневной войны, в которой Азербайджан отвоевал оккупированные Арменией территории и изменил статус-кво в регионе, державшийся почти 30 лет. Теперь же признание Арменией государственных границ и территориальной целостности Азербайджанской Республики остается последним шагом на пути к достижению стабильного мира в регионе, и именно этот вопрос будет вынесен на повестку форума «3+3» в Москве.
«Без взаимного признания границ не может быть никакого разговора о мире и стабильности в Кавказском регионе», - считает турецкий политолог, по мнению которого, встреча в Москве станет логическим продолжением переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России, проходивших в Сочи, где главным вопросом были делимитация и демаркация границ между Азербайджаном и Арменией.
«Следует с пониманием отнестись к отказу Грузии от участия в московской встрече, - считает Ирфан Ульгер. - После войны 2008 года парламент этой страны принял резолюцию, возлагающую на Российскую Федерацию ответственность за поддержание сепаратизма в мятежных автономиях Абхазии и Южной Осетии. Что же касается Исламской Республики Иран, то её участие в формате «3+3», по существу, носит формальный характер и обусловлено лишь географическим положением. Даже несмотря на беспокойство в связи с ощутимым ростом национального самосознания азербайджанского населения Ирана, Тегеран, активно поддерживавший в ходе 44-дневной войны Армению, не располагает сколько-нибудь серьезными рычагами воздействия на ситуацию в Кавказском регионе, а потому лишен возможности влиять на ключевые вопросы повестки дня».
По мнению турецкого политолога, Анкара считает ключевым вопросом делимитацию и демаркацию азербайджано-армянской границы.
«С точки зрения политического руководства Турции, решение этого вопроса будет означать признание мировым сообществом территориальной целостности как Армении, так и Азербайджана. Поскольку все международные институции де-юре признают Карабах неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, остается только чтобы это сделала и Армения», - говорит политолог.
Особое внимание Ирфан Ульгер акцентирует на том факте, что в формате «3+3» представители Турции и Армении будут сидеть за одним столом переговоров.
«Между нашими странами были и продолжают оставаться немало проблем, однако первостепенным для Турции является восстановление территориальной целостности Азербайджана, - считает политолог. - Только после того, как Ереван признает азербайджанские границы, включая территорию Карабаха, может начаться полномасштабный армяно-турецкий диалог, причем уже в двустороннем формате. Никол Пашинян много говорит о желании восстановить отношения с Анкарой, но при этом ничего не делает, чтобы убрать препятствия на пути к этому. В частности, Армения должна отказаться от претензий на восточные провинции Турции, перестать служить инструментом давления и политических манипуляций в руках армянской диаспоры, прекратить антитурецкую пропаганду и убрать со своего герба изображение Агры Дага».
Политолог отметил, что независимо от того, какая партия находилась у власти, в вопросах поддержки Азербайджана Турция неизменно демонстрировала решительность и последовательность. В 1991 году Анкара одна из первых признала независимость Армении, но после оккупации ею азербайджанских земель разорвала дипломатические отношения и закрыла армяно-турецкую границу, способствовав тем самым ее экономической изоляции. Именно по настоянию Турции Соединенные Штаты и европейцы согласились, чтобы стратегический нефтепровод Баку -Джейхан не проходил по территории Армении, а был проложен через Грузию.
«И сейчас, - подчеркивает Ульгер, - главная задача Анкары заключается в активном содействии делу достижения справедливого мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией».