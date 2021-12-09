Ирфан Кая Ульгер: В Москве главный вопрос – взаимное признание границ между Азербайджаном и Арменией

Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 17:24

«Главной темой заседания платформы сотрудничества в формате «3+3» будет вопрос взаимного признания границ между Азербайджаном и Арменией», - утверждает турецкий политолог Ирфан Кая Ульгер, комментируя начавшееся в Москве заседание региональной платформы сотрудничества на уровне заместителей глав МИД Азербайджана, Турции, России, Ирана и Армении. Грузия, как известно, от участия в московской встрече отказалась. С инициативой о шестистороннем формате сотрудничества по Карабаху с включением Азербайджана, Армении, Грузии, России, Турции и Ирана и вопросу разблокировки экономических связей и транспортных коридоров в регионе ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого политолога, идея формирования платформы «3+3» явилась прямым следствием провала миротворческой миссии МГ ОБСЕ, ставшего очевидным после завершения 44-дневной войны, в которой Азербайджан отвоевал оккупированные Арменией территории и изменил статус-кво в регионе, державшийся почти 30 лет. Теперь же признание Арменией государственных границ и территориальной целостности Азербайджанской Республики остается последним шагом на пути к достижению стабильного мира в регионе, и именно этот вопрос будет вынесен на повестку форума «3+3» в Москве. «Без взаимного признания границ не может быть никакого разговора о мире и стабильности в Кавказском регионе», - считает турецкий политолог, по мнению которого, встреча в Москве станет логическим продолжением переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России, проходивших в Сочи, где главным вопросом были делимитация и демаркация границ между Азербайджаном и Арменией. «Следует с пониманием отнестись к отказу Грузии от участия в московской встрече, - считает Ирфан Ульгер. - После войны 2008 года парламент этой страны принял резолюцию, возлагающую на Российскую Федерацию ответственность за поддержание сепаратизма в мятежных автономиях Абхазии и Южной Осетии. Что же касается Исламской Республики Иран, то её участие в формате «3+3», по существу, носит формальный характер и обусловлено лишь географическим положением. Даже несмотря на беспокойство в связи с ощутимым ростом национального самосознания азербайджанского населения Ирана, Тегеран, активно поддерживавший в ходе 44-дневной войны Армению, не располагает сколько-нибудь серьезными рычагами воздействия на ситуацию в Кавказском регионе, а потому лишен возможности влиять на ключевые вопросы повестки дня».