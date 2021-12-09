Гендиректор «Азеригаз»: с 15 декабря остановим подачу газа задолжавшим котельным

Генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз» Руслан Алиев встретился с представителями СМИ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы объединения.

Глава «Азеригаз», говоря о новшествах, отметил, что в 2022 году будет осуществлен переход на более современные счетчики. По его словам, на новых счетчиках будут установлены устройства для оплаты сим-картами, и абоненты смогут пополнять баланс своих счетчиков с помощью мобильного телефона.

«Первоначально это новшество будет внедрено в качестве пилотного проекта, и мы протестируем его на 10 тысячах счетчиков», - сказал Руслан Алиев.