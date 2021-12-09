Гендиректор «Азеригаз»: с 15 декабря остановим подачу газа задолжавшим котельным
Генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз» Руслан Алиев встретился с представителями СМИ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы объединения.
Глава «Азеригаз», говоря о новшествах, отметил, что в 2022 году будет осуществлен переход на более современные счетчики. По его словам, на новых счетчиках будут установлены устройства для оплаты сим-картами, и абоненты смогут пополнять баланс своих счетчиков с помощью мобильного телефона.
«Первоначально это новшество будет внедрено в качестве пилотного проекта, и мы протестируем его на 10 тысячах счетчиков», - сказал Руслан Алиев.
Кроме того Р.Алиев прокомментировал ситуацию вокруг долга ОАО «Азеристиликтеджхизат», заявив, что сегодня было отправлено еще одно письмо этому предприятию.
«Азеристиликтеджхизат» оказывается помощь со стороны государства. Часть этой помощи составляет 12 миллионов манатов. Даже несмотря на получение таких средств, ОАО не может полностью оплатить свой долг. Поэтому с 15 декабря мы начнем остановку подачи газа задолжавшим котельным», - добавил гендиректор «Азеригаза».
Он также отметил, что «Азеригаз» за 11 месяцев 2021 года выплатил 100 процентов стоимости газа, полученного от ОАО «Азерконтрак», на сумму 575 миллионов 350 тысяч манатов, в том числе и за газ, поставленный ОАО «Азеристиликтеджхизат».