Российский депутат разделся прямо во время важного созвона с коллегами в Zoom. Глава свердловской партийной ячейки "Яблока" Максим Петлин прошел мимо камеры без трусов, успев показать однопартийцам свои половые органы.

Как пишут "Известия.78", заседание партии проходило в четверг, 9 декабря, и на нем решался вопрос об исключении одного из лидеров внутренней оппозиции, депутата муниципального образования "Литейный округ" Филиппа Погорелова. Участники мероприятия собрались в Zoom, а трансляцию выложили на YouTube.

"Вопрос непростой, но я боюсь, что иного выхода у нас сейчас уже просто нет. Есть член партии…" - говорил депутат Борис Вишневский, пока Петлин перенес девайс с камерой в другую комнату и стал раздеваться, не обращая внимание на коллег, а затем полностью обнажился и прошел в таком виде мимо камеры.

Является ли его поступок случайным или речь идет о тщательно продуманном политическом перформансе, чтобы отвлечь внимание от исключения Погорелова, неясно. Участники заседания старательно делали вид, что ничего необычного не происходит.