В Киргизии задержали причастного к теракту 2017 года в Стамбуле
В Бишкеке по подозрению в причастности к теракту 2017 года в одном из ночных клубов Стамбуле задержан иностранец. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии, передает Anadolu.
Согласно информации, 8 декабря 2021 в Бишкеке спецслужбами задержан гражданин иностранного государства М.Ш.Р., который подозревается в причастности к террористической деятельности.
Установлено, что задержанный причастен к резонансному теракту в одном из клубов Стамбула, в результате которого погибли 39 граждан из 18 стран.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Напомним, в ночь на 1 января 2017 года в Стамбуле произошло нападение на ночной клуб Reina. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, тогда погибли 39 человек.