В Киргизии задержали причастного к теракту 2017 года в Стамбуле

В Бишкеке по подозрению в причастности к теракту 2017 года в одном из ночных клубов Стамбуле задержан иностранец. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии, передает Anadolu.

Согласно информации, 8 декабря 2021 в Бишкеке спецслужбами задержан гражданин иностранного государства М.Ш.Р., который подозревается в причастности к террористической деятельности.

Установлено, что задержанный причастен к резонансному теракту в одном из клубов Стамбула, в результате которого погибли 39 граждан из 18 стран.