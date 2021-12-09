Новый канцлер Германии поддержал старый формат переговоров
Новый канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал разговор президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена по Украине, заявив, что все стороны должны продолжить сотрудничество в рамках «нормандского формата», передает ТАСС.
«За ситуацией на границах Украины мы все следим с беспокойством. Совершенно очевидно, что там наблюдается очень много солдат, поэтому очень важно делать это везде предметом обсуждения», - сказал Шольц.
По его словам, обсуждение этой темы на переговорах между президентами России и США было очень важным.
Новый канцлер также отметил, что Германия продолжит прилагать усилия с целью обеспечения «хорошей перспективы для Украины».
«Для этого уже существуют хорошие основы, которые снова нужно активировать и которые должны продолжать играть роль в будущем, например, сотрудничество в «нормандском формате» с согласованными критериями. И, конечно, есть общее понимание того, что нерушимость границ в Европе относится к принципам, которые все в Европе должны принять для общей безопасности», - подчеркнул Шольц.