Брайза считает, что США как лидер демократии не пользуются большим авторитетом

В США 9-10 декабря проходит "Саммит за демократию", на него приглашены 109 стран. Список не включает Турцию, другие тюркоязычные государства, подавляющее большинство мусульманских стран, а также Венгрию, Китай и Россию. Если посмотреть на список стран, приглашенных и не приглашенных на саммит, становится ясно, что составлен он с точки зрения глобальных, геополитических интересов США.

Бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, комментируя проведение Вашингтоном так называемого саммита, заявил, что созвать его в США - неудачная идея, так как правительству США необходимо решить, какие демократии являются хорошими, а какие плохими и не заслуживающими приглашения.

"Более того, учитывая угрозы, стоящие перед демократией в США, в первую очередь восстания, беспорядки в Капитолии 8 января, можно утверждать, что США не пользуются большим авторитетом как лидер демократии. Фактически одна из двух основных политических партий в США ложно утверждает, что последние выборы были украдены у Дональда Трампа, хотя совершенно очевидно, что это не так. Трудно поверить утверждениям США о том, что они являются мировым лидером в области демократии, когда страна сталкивается с таким серьезным вызовом в своей собственной демократической системе. Сейчас не самое подходящее время для США с точки зрения репутации, чтобы проводить саммит за демократию", - отметил американский дипломат.