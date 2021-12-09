Саакашвили и в Украине могут привлечь к ответственности
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут привлечь к административной ответственности в Украине за незаконное пересечение границы, сообщает «Украинская правда».
Отмечается, что в стране расследуют уголовное дело по факту вероятной незаконной переправки политика через государственную границу.
«Что касается самого Саакашвили, то его ждет административная ответственность, если он вернется в Украину», – подтвердил источник в полиции, слова которого приводит РИА Новости.