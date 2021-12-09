В ходе очередного профилактического мероприятия, проведенного сотрудниками Апшеронского районного управления полиции, был задержан водитель пассажирского автобуса, который заражен коронавирусом.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 523, житель Апшеронского района Фейал Ильясов, несмотря на то, что у него был выявлен коронавирус, нарушив режим самоизоляции, вышел на работу и управлял автобусом.

Водитель, который поставил под угрозу жизнь пассажиров, был снят с линии маршрута после чего был сопровожден по месту жительства. В отношении Ф. Ильясова начато следствие.