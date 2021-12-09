Глава МИД Литвы подал в отставку
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис подал официальное заявление об отставке, передает РИА Новости.
Сообщается, что причиной такого решения стал продолжающийся транзит продукции «Беларуськалия» через территорию Литвы.
«Видя сложившееся положение, связанное с продолжающейся после введенных США санкций перевозкой белорусских грузов через Литву и понимая, какие репутационные вызовы это создает для правительства Литовской Республики… прошу принять мое заявление об отставке и уволить меня с поста министра иностранных дел в ближайшее время», – говорится в тексте заявления Ландсбергиса.