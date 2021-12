Посол Южной Кореи завершает дипмиссию в Азербайджане

Посол Южной Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп завершает дипломатическую миссию в Азербайджане, об этом в Twitter написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Встретился сегодня с послом Республики Корея господином Ким Тонг Опом, поскольку он завершает свою дипломатическую миссию в Азербайджане. Подчеркнул развитие азербайджано-корейских отношений за прошедший год и существующий потенциал для дальнейшего увеличения. Желаю всего наилучшего послу в его будущих начинаниях», - говорится в публикации.

Met the Ambassador of the Republic of #Korea Mr. Kim Tong Op today, as he ends his diplomatic mission in #Azerbaijan. Highlighted the development of🇦🇿🇰🇷relations over last years & existing potential for further increase. Wishing all the best to Ambassador in his future endeavors. pic.twitter.com/5rj7RcAMeH