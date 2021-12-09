Мелкумян заказал пиццу, но вместо денег дал курьеру по лицу

В Москве тренер по вольной борьбе Арсен Мелкумян не захотел платить доставщику пиццы за заказ и избил его, передает Gazeta.ru

24-летний тренер сделал заказ в одной из столичных служб доставок, а когда курьер приехал с пиццей на заявленный адрес, Мелкумян отказался расплачиваться и нанес доставщику несколько ударов по лицу.

После инцидента пострадавший курьер обратился в правоохранительные органы. Наряд полиции прибыл на место случившегося, где виновник был задержан. Также выяснилось, что у Мелкумяна уже имеется несколько административных правонарушений, среди которых мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. На 24-летнего тренера завели уголовное дело по статье грабеж.