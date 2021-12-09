Президент России Владимир Путин на прошедшей онлайн-конференции с членами Совета по правам человека вступил в полемику с режиссером Александром Сокуровым из-за его высказываний о России.

Во время своего выступления кинорежиссер прошелся по всем сторонам политической жизни страны. Он отметил, что Россия фактически содержит несколько стран, например, Сирию и Белоруссию. Предлагал дать свободный выход республикам, которые не желают жить в составе России. Упоминал «политизацию» силовых структур и говорил про необходимость прекращения политических дел в стране.

Президент опроверг слова Сокурова, заявив, что, если действовать по его плану, от России останется только «Московия». Также, обращаясь лично к режиссеру, Владимир Владимирович сказал, что прежде, чем что-то говорить в публичном пространстве, необходимо дважды подумать.