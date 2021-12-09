Халаф Халафов об итогах первого заседания платформы «3+3»

Сегодня в Москве состоялось учредительное заседание механизма региональных консультаций «3+3» на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции.

Заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, отвечая на вопрос СМИ о встрече в формате «3+3» в Москве, сказал, что в рамках механизма встречи, обсуждения на уровне заместителей министров будут проводиться на ротационной основе каждый раз в одной стране-участнице, по крайней мере, два раза в год.

«Встречи и обсуждения будут проводиться в рамках координации и руководства министерств иностранных дел с участием министерств экономики и транспорта, а также других отраслевых структур, если возникнет такая необходимость. В зависимости от развития функционирования механизма консультаций могут быть организованы встречи и обсуждения на более высоком уровне. Работа механизма будет осуществляться по принципу консенсуса. На встречах могут обсуждаться общие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес для сторон и способствующие региональной стабильности и процветанию. Проведение очередной встречи будет согласовано по дипломатическим каналам», – сказал дипломат.