Иран заявил о хакерских атаках Израиля

Камеры наблюдения, установленные МАГАТЭ на одном из ядерных объектов Ирана, могли быть взломаны хакерами перед июньской атакой. Об этом заявил посол Ирана в Великобритании Мохсен Бахарванд, передает Bloomberg.

Предполагается, что заявление посла может пролить свет на то, почему Тегеран не позволяет инспекторам Международного агентства по атомной энергии переустановить камеры в цехе центрифуг в Кередже.

На объекте, расположенном к северо-западу от Тегерана, в июне этого года произошел загадочный взрыв, уничтоживший оборудование для наблюдения.