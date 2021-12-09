Нетаньяху ответил Трампу

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на оскорбительные слова в его адрес, сказанные бывшим президентом США Дональдом Трампом, передает maariv.co.il со ссылкой на канцелярию политика.

«Бывший глава правительства Биньямин Нетаньяху высоко ценит деятельность президента Дональда Трампа на благо Государства Израиль и его безопасности», – цитирует газета ответное заявление пресс-службы лидера партии «Ликуд».

В заявлении отмечается, что Нетаньяху также ценит важность союза между Израилем и США, потому ему было важно поздравить президента США Джо Байдена со вступлением в должность.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в адрес экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и заявил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост лидера Соединенных Штатов.