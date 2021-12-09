В 2021 году погибли более 4 тысяч мигрантов

С начала 2021 года более 4,4 тысяч мигрантов погибли при попытке добраться до стран, где они собирались начать новую жизнь, сообщила Международная организация по миграции (МОМ), передает ТАСС.

Согласно информации, с 2014 года число смертей превысило 45,4 тысяч. С учетом десятков погибших мигрантов в ДТП в Мексике в минувший четверг, число смертей в 2021 году превысило 4 470. В текущем году смертность выше, чем в прошлом, когда погибли по меньшей мере 4 236 мигрантов.

По данным организации, на Европу в 2021 году пришелся самый высокий показатель с 2018 года – 2 720 случаев смерти. Попытка добраться до европейских стран через Средиземное море унесла 1 315 жизней, маршрут из Африки на Канарские острова – 937, дорога из Турции в Грецию – 41. В Америке с начала текущего года погиб 1 121 мигрант, что также выше прошлогодних показателей.