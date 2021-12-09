Европейские СМИ уделили большое внимание невероятной ошибке хорватской бригады арбитров во главе с Франом Йовичем в матче 6-го тура группового раунда Лиги конференций между швейцарским «Базелем» и азербайджанским « Карабах ом».

Напомним, на 65-й секунде встречи футболист «Карабаха» Абделла Зубир нанес удар по воротам, мяч чуть ли не на метр пересек линию ворот, после чего футболист «Базеля» выбил снаряд. Стопроцентный гол! Однако Йович, находившийся в хорошей позиции и видевший эпизод, не указал на центр поля, продолжив игру. Не подсказал ему и лайнсмен.

Гол в самом начале матча мог изменить весь его ход. Затем у «Карабаха» было еще несколько хороших моментов для взятия ворот, но они не были использованы. Ну а потом «Базель» выровнял игру и открыл счет. Во втором тайме швейцарцы забили еще дважды, выиграв со счетом 3:0 и заняв 1-е место в группе. «Базель» напрямую вышел в 1/8 финала Лиги конференций. «Карабаху» же предстоит сыграть в дополнительном раунде плей-офф.

Швейцарские медиа радуются победе своей команды, но признают, что, если бы гол на 2-й минуте был засчитан, все могло сложиться иначе.

«Спустя всего 65 секунд мяч попадает в ворота «Базеля», - пишет местное издание Blue News. - После удара Абделлы Зубира Серхио Лопес выбивает мяч, но явно за линией. Мяч находится на добрых полметра в воротах, однако судья не свистит. А поскольку в Лиге конференций нет VAR и технологии Goal Line, решение арбитра остается в силе».

«Судьи спасли «Базель» от быстрого гола, - констатирует швейцарский Nau. - Они не увидели, что мяч был за линией, когда Лопес выбивал снаряд».

Ляп судьи не остался незамеченным и в самой Хорватии. «Большая ошибка хорватских судей нанесла ущерб «Карабаху», - таков заголовок на сайте телеканала RTL.

«Матч «Базеля» и «Карабаха» в последнем туре Лиги конференций судили хорватские судьи во главе с Франом Йовичем, и они не прославились…, - признает хорватское медиа. - «Базель» выиграл со счетом 3:0, но все могло закончиться иначе, если бы не серьезное упущение судьи в начале матча. А именно на 2-й минуте, когда после выстрела Абделлы Зубира мяч пересек линию ворот раньше, чем его выбил защитник хозяев поля. Однако судьи показали, что игра продолжается. В том, что счет остался 0:0, виноваты хорватские судьи Фран Йович и ассистировавшие ему Хрвое Радич и Лука Пушич».