Незасчитанный гол «Карабаха» шокировал всю Европу «Ошеломляющая ошибка, судейский скандал, позор…»
Европейские СМИ уделили большое внимание невероятной ошибке хорватской бригады арбитров во главе с Франом Йовичем в матче 6-го тура группового раунда Лиги конференций между швейцарским «Базелем» и азербайджанским «Карабахом».
Напомним, на 65-й секунде встречи футболист «Карабаха» Абделла Зубир нанес удар по воротам, мяч чуть ли не на метр пересек линию ворот, после чего футболист «Базеля» выбил снаряд. Стопроцентный гол! Однако Йович, находившийся в хорошей позиции и видевший эпизод, не указал на центр поля, продолжив игру. Не подсказал ему и лайнсмен.
Гол в самом начале матча мог изменить весь его ход. Затем у «Карабаха» было еще несколько хороших моментов для взятия ворот, но они не были использованы. Ну а потом «Базель» выровнял игру и открыл счет. Во втором тайме швейцарцы забили еще дважды, выиграв со счетом 3:0 и заняв 1-е место в группе. «Базель» напрямую вышел в 1/8 финала Лиги конференций. «Карабаху» же предстоит сыграть в дополнительном раунде плей-офф.
Швейцарские медиа радуются победе своей команды, но признают, что, если бы гол на 2-й минуте был засчитан, все могло сложиться иначе.
«Спустя всего 65 секунд мяч попадает в ворота «Базеля», - пишет местное издание Blue News. - После удара Абделлы Зубира Серхио Лопес выбивает мяч, но явно за линией. Мяч находится на добрых полметра в воротах, однако судья не свистит. А поскольку в Лиге конференций нет VAR и технологии Goal Line, решение арбитра остается в силе».
«Судьи спасли «Базель» от быстрого гола, - констатирует швейцарский Nau. - Они не увидели, что мяч был за линией, когда Лопес выбивал снаряд».
Ляп судьи не остался незамеченным и в самой Хорватии. «Большая ошибка хорватских судей нанесла ущерб «Карабаху», - таков заголовок на сайте телеканала RTL.
«Матч «Базеля» и «Карабаха» в последнем туре Лиги конференций судили хорватские судьи во главе с Франом Йовичем, и они не прославились…, - признает хорватское медиа. - «Базель» выиграл со счетом 3:0, но все могло закончиться иначе, если бы не серьезное упущение судьи в начале матча. А именно на 2-й минуте, когда после выстрела Абделлы Зубира мяч пересек линию ворот раньше, чем его выбил защитник хозяев поля. Однако судьи показали, что игра продолжается. В том, что счет остался 0:0, виноваты хорватские судьи Фран Йович и ассистировавшие ему Хрвое Радич и Лука Пушич».
«Один из лучших хорватских судей совершил невероятную ошибку в Европе, - недоумевает Indeh.hr. – Франу Йовичу и его помощникам была предоставлена возможность отсудить очень важный в спортивном и финансовом отношении матч. 1-е место выводило непосредственно в 1/8 финала, а 2-е – в раунд плей-офф с сильными командами, занявшими 3-е место в Лиге Европы. Кроме того, существовала огромная разница в вопросе призовых (накануне haqqin.az писал, что победитель матча заработает на миллион евро больше, чем проигравший – Ред.)».
Сайт французского телеканала RMC не только написал о вопиющей ошибке хорватской бригады, но и опубликовал видео момента.
«Азербайджанцы должны были открыть счет, мяч на целый ярд пересек линию ворот швейцарцев. Но арбитр продолжил игру. Ошибка, которая дорого обошлась. Напоминаем, что в Лиге конференций нет ни VAR, ни технологии Goal Line. Это ошибка повлияла на исход матча, в котором «Карабах» должен был побеждать, чтобы финишировать на вершине группы».
«Судейский скандал, потрясший Европу. Позор, - пишет влиятельное испанское издание AS. - «Карабах» забил, но мяч не был засчитан. Этот гол мог бы стать ключевым в группе. Невероятно, но в Лиге конференций нет ни VAR, ни технологии Goal Line. Несмотря на то, что УЕФА установил обе системы в Лиге чемпионов и Лиге Европы, в третьем европейском турнире их нет, и игра проходит по старинке, то есть все решают глаза арбитра. Об этой ошибке говорят и за пределами Азербайджана. «Обидно», «возмутительно», - пишут недовольные фанаты в сети. К сожалению для «Карабаха», в Лиге конференций нет помощи для судей».
«Вот когда действительно нужны технологии, - уверено португальское Novo Semanario. – Без них мы допускаем серьезные ошибки. Именно тогда, когда происходит человеческая ошибка, осознается важность VAR и технологии Goal Line в современном футболе».
«Призрачный гол в Лиге конференций вызвал удивление, - гласит заголовок нидерландского футбольного сайта Voetbal International. - Бывший швейцарский футболист Даниэль Жигакс, который сейчас работает аналитиком, громко смеялся во время репортажа на швейцарском телевидении. «Я не знаю, где был лайнсмен, но, конечно, он должен был это увидеть, - сказал Жигакс. - Все прошло быстро, но все телезрители видели, что там был гол».
«Гол был забит через 60 секунд, но арбитр всех удивил. Скандал в Лиге конференций», - пишет польский Sport.pl.
«Карабах» забил «Базелю», но судьи этого не заметили», - с таким заголовком опубликована информация на российском сайте Чемпионат.com.
«В матче «Базель» - «Карабах» произошел скандальный эпизод, который вызвал немалый резонанс футбольной общественности, - продолжает СМИ соседней страны. - В начале первого тайма, на 2-й минуте игры, «Карабах» провел стремительную атаку, которая завершилась голом. После удара одного из игроков азербайджанской команды мяч пересек линию ворот практически на метр, после чего защитник «Базеля» выбил его. Футболисты «Карабаха» уже начали праздновать гол, но это решение было поспешным. Несмотря на очевидность эпизода, арбитры не разглядели в моменте взятие ворот – гол не был засчитан, игра продолжилась», - пишет российское СМИ.
Ну а закончить обзор европейских СМИ можно заголовком бельгийского издания RTBF: «Ошеломляющая судейская ошибка в Лиге конференций. Мяч явно пересек линию ворот… Но не для арбитра».