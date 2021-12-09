Уроженке Баку запретили въезд в США

Госдепартамент США опубликовал список лиц, которым запрещен въезд в страну за участие в коррупционных правонарушениях, среди них родившаяся в Баку Изабель душ Сантуш, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, передает Спутник.

Одно время Изабель считалась богатейшей женщиной Африки с капиталом в три с половиной миллиарда долларов. Однако после начала антикоррупционного расследования многие зарубежные счета душ Сантуш были заморожены.

Против душ Сантуш расследуется несколько уголовных дел, в том числе по статьям о крупной растрате, мошенничестве и использовании своего положения. В частности, ее обвинили в растрате средств государственной нефтяной компании Sonangol, которой она руководила в 2016-2017 годах.