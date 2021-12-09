В пятницу, 10 декабря, запланированный важный визит главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Израиль и Палестинскую автономию был отменен в последний момент – предположительно, из-за забастовки сотрудников израильского МИДа, передает detaly.co.il.

Отмечается, что официальный визит главы российского МИДа в Израиль должен был начаться 12 декабря, однако по состоянию на 16:30 10 декабря, в момент наступления шабата, когда государственные ведомства в Израиле прекращают свою работу, официальное расписание визита Сергея Лаврова не было подготовлено, сообщил источник в израильском МИД.

Другой источник detaly.co.il подтвердил, что в этот раз Сергей Лавров не прилетит в Израиль. Однако, по его словам, это никак не связано с угрозой забастовки сотрудников израильского внешнеполитического ведомства, визит Лаврова был отменен «по личным причинам».

В посольстве РФ уточнили, что визит министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Израиль состоится, новая дата согласовывается.