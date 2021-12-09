Польские спецслужбы опубликовали запись разговора диспетчера и пилота самолета Ryanair, на борту которого находился бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Запись опубликована в Facebook на странице пресс-секретаря министра координатора спецслужб Польши.

На записи слышно, как белорусский диспетчер говорит пилоту, что на борту самолета находится бомба, поэтому надо садиться в Минске. Когда пилот задает вопросы, слышно, как диспетчер консультируется у кого-то, как отвечать. В частности, «третий голос» говорит диспетчеру сообщить летчику, что код опасности "красный", а рекомендация о посадке исходит от Минска, сообщает gazeta.ru.

23 мая Протасевич был задержан в Минске после того, как самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Беларуси из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили. На борту самолета находился разыскиваемый властями, как один из основателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Также была задержана летевшая этим же рейсом россиянка София Сапега. В конце июня Протасевич был переведен из СИЗО под домашний арест.