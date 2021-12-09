Идущие вместо Макрона уходят в Ереван новый поворот
После череды «сереньких» президентов, больше напоминающих исполнительных директоров крупных компаний, нежели лидеров легендарной Пятой республики, Франция пребывает в состоянии перманентного ожидания яркого и харизматичного политического лидера.
Такого, к примеру, как Эрик Земмур – популярный ультраправый публицист и участник президентской гонки, непримиримость политических взглядов которого очень уж напоминает 45-го президента США Дональда Трампа.
Эрик Земмур, имеющий алжирское происхождение и еврейские корни, строит свою предвыборную кампанию на антимигрантских и антиисламских настроениях французов, клятвенно обещая вернуть Франции былое величие.
Одна их самых известных работ Земмура - изданная в 2014 году книга под названием "Французский суицид", в которой претендент на кресло в Елисейском Дворце клеймит позором "халялизацию" и "феминизацию" Пятой республики, призывая соотечественников вернуть стране семью, работу, нацию, государство и школу. То есть, именно те духовные ценности, которые сделали Францию великой державой.
Благодаря своим резким и, как правило, спорным высказываниям, Земмур уже успел оказаться в центре сразу нескольких громких скандалов. В частности, он взял под защиту коллаборационистский режим маршала Анри Петена, сотрудничавшего в годы войны с нацистской Германией, утверждая, что режим Виши выдавал для депортации в немецкие концлагеря смерти лишь евреев, не имевших французского гражданства, что, на самом деле, является ложью: режим Петена не только сотрудничал с нацистами в преследовании евреев, но и издал ряд законодательных актов, которые лишили их большей части гражданских прав.
В январе прошлого года Земмур выступил за высылку из Франции иммигрантов, не желающих ассимилироваться и принять ценности Пятой республики. При этом, правда, про изгнание из страны натурализованных французов иностранного происхождения он не сказал ни слова.
Земмур также известен своими ярко выраженными антиисламскими тирадами. В частности, политик неоднократно заявлял о полной несовместимости ислама и Французской Республики.
Резкость восходящей политической звезды Франции и его достаточно вольное обращение с родным языком, названное одним из репортеров «публичным скандализмом», легли в основу созданного Земмуром политического движения с многозначительным названием «Реконкиста», отсылающим электорат Земмура к историческому процессу отвоевания христианами у арабов Пиренейского полуострова.
Сделать шаг в сторону от высказываний о борьбе с миграцией или пагубным влиянием ислама на психологию общества, как он уже с трудом формулирует свое отношение к таким волнующим французов темам, как спад экономики, хроническая безработица, бессилие властей перед коронавирусом…
Не случайно, по итогам опубликованного 30 ноября опроса, проведенного компанией Harris, Эрику Земмуру отдали в первом раунде президентских выборов всего 13 процентов голосов.
Понятно, что такие цифры никак не могли устроить предвыборный штаб Земмура. И тогда «французский еврей из Алжира» принимает вполне ожидаемое решение и обращается за поддержкой к армянской диаспоре, которая традиционно готова поддержать любого антиисламски настроенного политика.
Впрочем, Земмур не был бы талантливым публицистом, если бы не внес в эту порядком затертую идею элемент креативности: чтобы доказать, что он – не политик-конъюнктурщик, а подлинный друг армян, претендент на пост президента Французской Республики широко анонсировал свой визит в… Ереван,
«Я буду в Армении с 10 по 14 декабря. Это – нация, которая давно является другом Франции», – написал Земмур на своей странице в Twitter.
Но вот, что странно: детали предстоящего визита самого одиозного французского политика в Армению неизвестны. Видимо, Земмур готовит свой электорат к сюрпризам. Впрочем, даже если подтвердятся предположения, что, скорее всего, «французский Трамп» встретится с руководством Армении и, не исключено, выпустит из Еревана ряд критических стрел в адрес Азербайджана и Турции, то какой же это сюрприз? Чтобы эту критику услышали французские армяне, совсем необязательно было лететь в Ереван.
Впрочем, Земмур – не единственный политик, вступивший в борьбу за голоса французских армян.
Вслед за ним о предстоящем визите в Армению заявила также Валери Пекресс – глава столичного региона Иль-де-Франс, зарегистрированная официальным кандидатом в президенты от правоцентристской партии "Республиканцы".
Надо сказать, что появление этой дамы во главе списка партии, в которой когда-то состояли Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Жак Ширак, неожиданным не назовешь. Даже несмотря на то, что Валери Пекресс – первая женщина-кандидат от «Республиканцев». По мнению экспертов, она может не только доставить действующему президенту массу неприятностей, но и даже сменить Макрона в Елисейском Дворце. Сама же мадам Пекресс, как, впрочем, и подавляющее большинство профессиональных политиков, чрезмерной скромностью не страдает, публично заявляя, что она на две трети – Ангела Меркель, а на треть – Маргарет Тэтчер.
Визит Пекресс в Ереван должен состояться еще до Рождества и пока это единственное, что известно. По мнению экспертов, армянский вояж Валери Пекресс принесет ей в плане политической целесообразности значительно больше пользы, нежели Эрику Земмуру. Дело в том, что в разгар боев в Карабахе, Пекресс была одним из 176 французских политиков, обратившихся к правительству вместе с представителями Координационного совета армянских организаций Франции с призывом пересмотреть нейтральную позицию по вопросу конфликта в Карабахе из-за «азербайджанской агрессии в отношении армян» и поддержать Армению.
«Атака Азербайджана, – говорилось, в частности, в обращении, – это недопустимая агрессия в отношении дружественной Франции страны, перед которой мы несем историческую и всеобщую ответственность в связи с геноцидом её народа в 1915 году».
И вот сегодня откровенно антиазербайджански настроенный политик становится кандидатом от правоцентристской партии «Республиканцы» и будет бороться за кресло президента Франции.
И что в такой ситуации остается Азербайджану? Ждать выхода на экраны нового армянского сериала «Наш человек в Париже»? Или, все-таки, дождаться итогов президентских выборов во Франции?
Время покажет…