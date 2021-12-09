Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 22:42

После череды «сереньких» президентов, больше напоминающих исполнительных директоров крупных компаний, нежели лидеров легендарной Пятой республики, Франция пребывает в состоянии перманентного ожидания яркого и харизматичного политического лидера. Такого, к примеру, как Эрик Земмур – популярный ультраправый публицист и участник президентской гонки, непримиримость политических взглядов которого очень уж напоминает 45-го президента США Дональда Трампа.

Эрик Земмур, имеющий алжирское происхождение и еврейские корни, строит свою предвыборную кампанию на антимигрантских и антиисламских настроениях французов, клятвенно обещая вернуть Франции былое величие. Одна их самых известных работ Земмура - изданная в 2014 году книга под названием "Французский суицид", в которой претендент на кресло в Елисейском Дворце клеймит позором "халялизацию" и "феминизацию" Пятой республики, призывая соотечественников вернуть стране семью, работу, нацию, государство и школу. То есть, именно те духовные ценности, которые сделали Францию великой державой. Благодаря своим резким и, как правило, спорным высказываниям, Земмур уже успел оказаться в центре сразу нескольких громких скандалов. В частности, он взял под защиту коллаборационистский режим маршала Анри Петена, сотрудничавшего в годы войны с нацистской Германией, утверждая, что режим Виши выдавал для депортации в немецкие концлагеря смерти лишь евреев, не имевших французского гражданства, что, на самом деле, является ложью: режим Петена не только сотрудничал с нацистами в преследовании евреев, но и издал ряд законодательных актов, которые лишили их большей части гражданских прав. В январе прошлого года Земмур выступил за высылку из Франции иммигрантов, не желающих ассимилироваться и принять ценности Пятой республики. При этом, правда, про изгнание из страны натурализованных французов иностранного происхождения он не сказал ни слова. Земмур также известен своими ярко выраженными антиисламскими тирадами. В частности, политик неоднократно заявлял о полной несовместимости ислама и Французской Республики. Резкость восходящей политической звезды Франции и его достаточно вольное обращение с родным языком, названное одним из репортеров «публичным скандализмом», легли в основу созданного Земмуром политического движения с многозначительным названием «Реконкиста», отсылающим электорат Земмура к историческому процессу отвоевания христианами у арабов Пиренейского полуострова.

Сделать шаг в сторону от высказываний о борьбе с миграцией или пагубным влиянием ислама на психологию общества, как он уже с трудом формулирует свое отношение к таким волнующим французов темам, как спад экономики, хроническая безработица, бессилие властей перед коронавирусом… Не случайно, по итогам опубликованного 30 ноября опроса, проведенного компанией Harris, Эрику Земмуру отдали в первом раунде президентских выборов всего 13 процентов голосов. Понятно, что такие цифры никак не могли устроить предвыборный штаб Земмура. И тогда «французский еврей из Алжира» принимает вполне ожидаемое решение и обращается за поддержкой к армянской диаспоре, которая традиционно готова поддержать любого антиисламски настроенного политика. Впрочем, Земмур не был бы талантливым публицистом, если бы не внес в эту порядком затертую идею элемент креативности: чтобы доказать, что он – не политик-конъюнктурщик, а подлинный друг армян, претендент на пост президента Французской Республики широко анонсировал свой визит в… Ереван, «Я буду в Армении с 10 по 14 декабря. Это – нация, которая давно является другом Франции», – написал Земмур на своей странице в Twitter. Но вот, что странно: детали предстоящего визита самого одиозного французского политика в Армению неизвестны. Видимо, Земмур готовит свой электорат к сюрпризам. Впрочем, даже если подтвердятся предположения, что, скорее всего, «французский Трамп» встретится с руководством Армении и, не исключено, выпустит из Еревана ряд критических стрел в адрес Азербайджана и Турции, то какой же это сюрприз? Чтобы эту критику услышали французские армяне, совсем необязательно было лететь в Ереван. Впрочем, Земмур – не единственный политик, вступивший в борьбу за голоса французских армян. Вслед за ним о предстоящем визите в Армению заявила также Валери Пекресс – глава столичного региона Иль-де-Франс, зарегистрированная официальным кандидатом в президенты от правоцентристской партии "Республиканцы".