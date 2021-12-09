Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает проведение референдума по Донбассу, передает телеканал Украина 24.
Украинский лидер допустил, что вопросом всенародного голосования также может быть и прекращение войны.
«Я не исключаю референдум по Донбассу в целом, тут вопрос не в статусе. Это может быть о Донбассе, о Крыме, в целом о прекращении войны», – сказал он, добавив, что может быть так, что какая-то страна будет предлагать Украине определенные условия. Однако пока этого нет.