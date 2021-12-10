США потратят $20 млн на укрепление украинских границ

Госпогранслужба Украины и посольство США подписали «План совместных действий по усилению северного и восточного участков украинской границы». Об этом сообщает Interfax со ссылкой на представителей ведомства Украины.

«Начало реализации проекта стартует с января 2022 года, а общая сумма помощи рассматривается в размере $20 млн», – уточнила начальница отдела по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам американского посольства на Украине Сара Лангенкомп.

Согласно информации, в рамках проекта учитывается возможность предоставления Украине беспилотников, специального транспорта, экипировки и других вещей, нужных для защиты своих границ.

«Речь идет об обеспечении прежде всего неотложных и первоочередных потребностей линейных подразделений государственной границы, о защите нашего персонала», – пояснил первый заместитель главы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.