Первый в мире дрон с лазерным оружием Eren турецкого производства совершил успешные выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 метров. Eren будет передан в инвентарь ВС Турции после завершения всех фаз испытаний, передает Anadolu.

Беспилотник разработан оборонными компаниями TÜBİTAK и ASİSGUARD при координации департамента криминалистики Главного управления безопасности и способен на расстоянии нейтрализовать взрывоопасные элементы с помощью лазерного оружия. Название разработке дал министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Максимальная высота полета аппарата составляет 3 000 метров.