НАТО не пойдет на компромиссы с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сохранит у Украины и Грузии право присоединиться к альянсу в будущем, передает РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Столтенберга спросили, откажется ли НАТО от данного в 2008 году обещания принять Украину и Грузию в будущем.

«Мы готовы сесть с Россией за стол переговоров, но мы не готовы поступиться правом стран присоединяться к альянсу», – заявил он.