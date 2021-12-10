В лагере палестинских беженцев в районе города Тир на юге Ливана произошла серия мощных взрывов, передает РИА Новости. По предварительным данным причиной взрывов стал пожар, вспыхнувший на оружейном складе, который принадлежит движению ХАМАС.

В результате инцидента 12 человек получили ранения, состояние нескольких оценивается как тяжелое.

Военнослужащие ливанской армии оцепили район взрыва. На место происшествия прибыли пожарные команды, которые пытаются ликвидировать очаги возгорания.

Идет эвакуация жителей ближайших районов.