Колумбийские солдаты расстреливали гражданских, чтобы получить повышение по службе

Двадцать один солдат колумбийской армии и одно гражданское лицо признали свою вину в 247 убийствах гражданских лиц, которых выдали за ликвидированных партизан, чтобы получить повышение по службе, передает РИА Новости со ссылкой на Специальный суд по вопросам мира JEP.

«JEP получил признание фактов и ответственности от 21 члена Национальной армии и одного гражданского лица за убийство по меньшей мере 120 беззащитных людей на северо-востоке страны и еще 127 жертв на Карибском побережье», – говорится в сообщении суда, ответственного за расследование и наказание ответственных в преступлениях, совершенных в ходе вооруженного конфликта в Колумбии.

По данным JEP, по меньшей мере 6402 человека стали жертвами внесудебных казней со стороны военных в период с 2002 по 2008 год. Тела выдавались за убитых в боях партизан Революционных вооруженных сил Колумбии, чтобы получить повышение и другие льготы по службе.