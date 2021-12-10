Вашингтон готов обсудить с Москвой спорные вопросы

Администрация США считает нормальным стремление России к диалогу по спорным вопросам, однако с форматом проведения таких контактов ясности пока нет, заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает Интерфакс.

«У меня нет новостей о том, что касается формата», – сказала она, добавив, что у США в прошлом работали самые разные форматы для подобного рода контактов с Россией, а ранее и с СССР. По ее словам, некоторые из этих форматов могли бы сработать и в нынешних реалиях.

«Российский список претензий к США не является сюрпризом. Он не меняется уже несколько месяцев, а то – и несколько лет», – заявила представитель администрации США.

Псаки подчеркнула, что формулировать подобные претензии – право России. «У нас тоже есть такое право», – добавила она, напомнив об обеспокоенности США информацией о присутствии российских войск близ Украины.