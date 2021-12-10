Главы МИД G7 соберутся в Ливерпуле

Двухдневная встреча глав МИД стран Большой семерки (G7, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) в очном формате состоится 11 декабря в английском Ливерпуле, передает ТАСС.

В центре внимания министров будет ситуация на Украине, взаимодействие с Россией, защита прав человека по всему миру и борьба с пандемией.

Ожидается, что в коммюнике по итогам встречи в Ливерпуле министры стран G7 укажут на недопустимость эскалации конфликта в Донбассе. Тональность будущего документа заложена в заявлении лидеров пяти государств G7 (Великобритании, Италии, США, Франции и ФРГ), выпущенном после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом 7 декабря. В этом заявлении Вашингтон и его европейские союзники выразили «безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», отметив, что «Россия должна снизить напряженность и искать дипломатическое решение, в том числе в рамках нормандского формата по реализации минских соглашений».