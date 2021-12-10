Акар о контртеррористических операциях в Ираке

Турецкие силы безопасности нейтрализовали 20 террористов ПКК на севере Ирака. Об этом выступая в парламенте страны заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu.

По его словам, операция была осуществлена в координации с Национальной разведывательной Организацией (MIT). Среди уничтоженных боевиков – причастные к гибели троих турецких военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции Pençe-Yıldırım.

Министр сообщил, что по позициям террористов были нанесены удары с земли и воздуха. «Контртеррористические операции ВС Турции будут продолжаться со всей решимостью до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист», – заявил Акар.

Напомним, несколько дней назад трое военнослужащих ВС Турции погибли в результате нападения боевиков ПКК в зоне антитеррористической операции на севере Ирака.