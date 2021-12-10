Мамед Эфендиев, отдел экономики 02:07

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник президента французской компании TotalEnergies по разведке и добыче Арно Брейяка, завершающего деятельность на этом посту. В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы разработки газоконденсатного месторождения «Апшерон». Сразу отметим, что отношение к данному месторождению в Азербайджане особое. Вот как высказался по этому поводу ранее президент Ильхам Алиев: «История месторождения «Апшерон» несколько иная, так как впервые контракт по этому газовому месторождению был подписан с зарубежными партнерами еще в конце 1990-х годов. Я хорошо помню те дни, мы возлагали большие надежды на месторождение «Апшерон», так как наши геологи, в частности Хошбахт Юсифзаде (первый вице-президент SOCAR – ред.), были абсолютно уверены в том, что на этом месторождении имеются достаточно крупные резервы газа… Но, к сожалению, спустя некоторое время первый контракт был расторгнут. Причина заключалась в том, что пробуренная скважина оказалась пустой. Помню, в то время наш выдающийся геолог Хошбахт Юсифзаде сказал, что место скважины выбрано неправильно и пытался убедить зарубежных партнеров внести в свою рабочую программу некоторые поправки. Но его, к сожалению, не послушали».

Да, первый контракт по «Апшерону» был подписан между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и компаниями Total и Chevron еще в 1997 году. Контрактная площадь охватывала примерно 160 квадратных миль, а прогнозируемые запасы углеводородов составляли 1-3 трлн кубометров газа и 150 млн тонн газоконденсата. Предполагаемый объем инвестиций в проект оценивался в 3-4 млрд долларов. Это были годы нефтяного бума, когда иностранные компании искали на азербайджанском шельфе Каспия лишь богатые залежи, так как стоимость сырья на рынке была не так высока. Но пробуренная в 2001 году первая разведочная скважина оказалась «сухой», и иностранные компании отказались бурить вторую разведочную скважину, оплатив компенсацию азербайджанской стороне. А в 2005 году контракт утратил силу. Но капризы глобального нефтегазового рынка непредсказуемы. Прошло несколько лет, и 27 февраля 2009 года был подписан новый договор о разведке, разработке и распределении добычи на морском блоке «Апшерон». Сильно возросшие цены на углеводороды заставили Total изменить свое отношение к этому месторождению. Азербайджан принял компанию и на этот раз. Однако начались трудности, связанные с дефицитом морских плавучих установок, проходкой и прочими техническими факторами. В ноябре 2016 года SOCAR и Total подписали соглашение об определении условий первого этапа разработки месторождения. А бурение первой добывающей и оценочной скважины «ABD-001» глубиной 7411 метров началось в мае 2018 года и завершилось в 2019 году. Пробуренная добывающая и оценочная скважина стала самой глубокой в Каспийском море. А профессиональное чутье Хошбахта Юсифзаде оказалось точнее завезенных иностранными специалистами многочисленных современных аппаратов и приборов.