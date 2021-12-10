Киев будет судиться с Евросоюзом

Украина планирует в ближайшие дни подать иск против Евросоюза из-за отказа Польши увеличить число разрешений на грузоперевозки для Киева в 2022 году, передает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра экономики Украины Тараса Качка.

«Поскольку решение польской стороны противоречит Соглашению о зоне свободной торговли, это будет причиной иска в ближайшие дни Украины против ЕС», — сказал замминистра.

По его словам, решение польской стороны вредит торговле не только украинских, но и европейских компаний.

Ранее Польша согласилась дать Украине 160 тысяч разрешений на грузоперевозки в следующем году, однако Киев хочет увеличить их число до 200 тысяч.