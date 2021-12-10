Азербайджан прибавил 4,2 млрд долларов… Но могло быть еще больше если бы не нефтяная игла

Эльнур Мамедов, отдел экономики

На фоне глобального замедления экономики, дефицита бюджетов многих стран Центробанк Азербайджана сообщил хоть и ожидаемую, но все же приятную новость. За девять месяцев текущего года профицит платежного баланса страны составил 2 437 млн долларов. Чтобы читатель ясно мог себе представить значение данного достижения, отметим, что в прошлом году за этот же период в платежном балансе образовался дефицит в размере 1 803,7 млн долларов. За год прибавили основной финансовый показатель на 4 240,7 млн долларов.

Платежный баланс отражает все экономические операции между резидентами Азербайджана и резидентами других стран (нерезидентами), которые произошли в течение трех кварталов текущего года. И столь значительный рост профицита обеспечен в основном за счет профицита счета текущих операций, который составил 3 939,1 млн долларов. Именно по этому счету рост составил 4 147,4 млн долларов, хотя за три квартала прошлого года в счете текущих операций образовался дефицит в 208,3 млн долларов.

Центробанк обрадовал новостью о профиците платежного баланса

В свою очередь, высокий профицит счета текущих операций обеспечен за счет внешнеторгового оборота. С начала текущего года в 2,7 раза возрос остаток во внешнеторговом балансе - до 6 406,2 млн долларов. Азербайджан практически всегда добивается положительного сальдо в торговых отношениях с другими странами, и в основном за счет нефтегазового сектора. И если бы не дефицит баланса услуг в объеме 1 765,2 млн долларов (на 14% меньше) и баланса первоначальных доходов в 1 065,2 млн долларов (на 33,1% больше), профицит счета текущих операций мог стать и больше.

В счете текущих операций приводятся показатели экспорта и импорта товаров и услуг; доходов, получаемых из-за рубежа и выплачиваемых за рубеж; текущих трансфертов за рубеж и из-за рубежа. И в целом по этому счету в стране складывается благоприятная ситуация. Но отчет Центробанка раскрывает и другую сторону сложившейся в стране экономической ситуации. За последний год сальдо счета текущих операций по нефтегазовому сектору сократилось в 2,3 раза - до 4 млрд долларов. А вот дефицит счета текущих операций по ненефтегазовому сектору сократился на 19,1% - до 4,2 млрд долларов.

Другой основной классификационной категорией операций, учитываемых платежным балансом, является счет операций с капиталом и финансовыми инструментами. Финансовый счет представляет показатели по операциям с финансовыми требованиями резидентов к нерезидентам и обязательствами резидентов перед нерезидентами. И сразу же отметим, что в счете движения капитала и финансов по итогам трех кварталов этого года образовался дефицит в 1,5 млрд долларов.

За 9 месяцев 2021 года репатриация капитала из Азербайджана составила 4 268,2 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем возврата капитала из Азербайджана увеличился на 25,4% или 865,1 млн долларов. По итогам трех кварталов прошлого года репатриация капитала из Азербайджана составила 3 403,1 млн долларов. А рост оттока капитала сразу на четверть – серьезный сигнал для размышлений. Правда, рост оттока капитала для страны – хроническая болезнь. Но такой высокий рост показателя даже с учетом спада экономики в прошлом году, думается, нельзя было допускать.

Однако... зависимость от нефти все еще высока

Несколько утешает тот фактор, что по итогам девяти месяцев с начала года Азербайджан на 717,4 млн долларов сократил свои чистые финансовые обязательства. Этому способствовали увеличение привлеченных прямых инвестиций, репатриации привлеченных инвестиций и нефтяного бонуса, а также снижение портфельных и прочих инвестиций. Но и здесь возникает ряд вопросов.

Так, прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана по итогам трех кварталов составили 3 664,66 млн долларов. Но даже в тяжелом прошлом году за аналогичный период прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили 3 390,529 млн долларов. И кажущийся высоким рост на 8,1% мог быть значительно больше. Ведь даже в прошлом году, когда из-за пандемии коронавируса глобальная экономика впала в глубокую депрессию, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана увеличился по сравнению с предыдущим годом на 6% - до $4 млрд 527,7 млн.

К тому же 84,2% прямых иностранных инвестиций вложено в нефтегазовый сектор, что незначительно отличается от аналогичного прошлогоднего показателя - 85,3%. При этом объем прямых иностранных инвестиций в ненефтяной сектор в этом году составил всего 579,3 млн. долларов. Рост этого показателя достаточно высок - 16,5%. Но удельный вес в общем объеме прямых иностранных инвестиций незначителен – 15,8%. А ведь ненефтяной сектор – приоритетное направление развития экономики страны, значение которого еще более возрастает в связи с восстановлением освобожденных территорий. И если бы не рост репатриации привлеченных инвестиций на 15,1% (4 281,8 млн долларов), то не было бы и такого сокращения чистых финансовых обязательств. Так как объемы остальных инвестиций и нефтяного бонуса незначительны.

Все это еще раз показывает продолжающуюся зависимость экономики Азербайджана от нефтегазового фактора. Миллиарды манатов ежегодно поступают в бюджет страны в виде налогов и прочих выплат от нефтегазового сектора, более половины доходной части обеспечивается за счет Нефтяного фонда. А темпы роста ненефтяного сектора и объемы инвестиций в эту сферу все еще недостаточны. И Азербайджан мог за девять месяцев прибавить больше, чем 4,2 млрд долларов.