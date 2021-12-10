Эльнур Мамедов, отдел экономики 02:21

На фоне глобального замедления экономики, дефицита бюджетов многих стран Центробанк Азербайджана сообщил хоть и ожидаемую, но все же приятную новость. За девять месяцев текущего года профицит платежного баланса страны составил 2 437 млн долларов. Чтобы читатель ясно мог себе представить значение данного достижения, отметим, что в прошлом году за этот же период в платежном балансе образовался дефицит в размере 1 803,7 млн долларов. За год прибавили основной финансовый показатель на 4 240,7 млн долларов. Платежный баланс отражает все экономические операции между резидентами Азербайджана и резидентами других стран (нерезидентами), которые произошли в течение трех кварталов текущего года. И столь значительный рост профицита обеспечен в основном за счет профицита счета текущих операций, который составил 3 939,1 млн долларов. Именно по этому счету рост составил 4 147,4 млн долларов, хотя за три квартала прошлого года в счете текущих операций образовался дефицит в 208,3 млн долларов.

В свою очередь, высокий профицит счета текущих операций обеспечен за счет внешнеторгового оборота. С начала текущего года в 2,7 раза возрос остаток во внешнеторговом балансе - до 6 406,2 млн долларов. Азербайджан практически всегда добивается положительного сальдо в торговых отношениях с другими странами, и в основном за счет нефтегазового сектора. И если бы не дефицит баланса услуг в объеме 1 765,2 млн долларов (на 14% меньше) и баланса первоначальных доходов в 1 065,2 млн долларов (на 33,1% больше), профицит счета текущих операций мог стать и больше. В счете текущих операций приводятся показатели экспорта и импорта товаров и услуг; доходов, получаемых из-за рубежа и выплачиваемых за рубеж; текущих трансфертов за рубеж и из-за рубежа. И в целом по этому счету в стране складывается благоприятная ситуация. Но отчет Центробанка раскрывает и другую сторону сложившейся в стране экономической ситуации. За последний год сальдо счета текущих операций по нефтегазовому сектору сократилось в 2,3 раза - до 4 млрд долларов. А вот дефицит счета текущих операций по ненефтегазовому сектору сократился на 19,1% - до 4,2 млрд долларов. Другой основной классификационной категорией операций, учитываемых платежным балансом, является счет операций с капиталом и финансовыми инструментами. Финансовый счет представляет показатели по операциям с финансовыми требованиями резидентов к нерезидентам и обязательствами резидентов перед нерезидентами. И сразу же отметим, что в счете движения капитала и финансов по итогам трех кварталов этого года образовался дефицит в 1,5 млрд долларов. За 9 месяцев 2021 года репатриация капитала из Азербайджана составила 4 268,2 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем возврата капитала из Азербайджана увеличился на 25,4% или 865,1 млн долларов. По итогам трех кварталов прошлого года репатриация капитала из Азербайджана составила 3 403,1 млн долларов. А рост оттока капитала сразу на четверть – серьезный сигнал для размышлений. Правда, рост оттока капитала для страны – хроническая болезнь. Но такой высокий рост показателя даже с учетом спада экономики в прошлом году, думается, нельзя было допускать.