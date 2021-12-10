В Азербайджане продолжает снижаться среднемесячная зарплата

Среднемесячная заработная плата в Азербайджане за январь-октябрь 2021 года составляет 722,9 манат или $425,2. Это на 0,30 манат меньше, чем за январь-сентябрь, сообщает «Туран» со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Тенденция снижения заработных плат наметилась с августа, когда ее средний размер упал с 728,5 до 725,6 манат. В целом, в годовом разрезе среднемесячная зарплата по подсчетам ГКС, выросла на 2,6%. Если к концу года этот показатель не изменится, то он будет учтен при индексации трудовых пенсий.

По состоянию на 1-ое ноября этого года число работников по найму превысило 1 млн 702 тыс. человек (+1%).

Уровень минимальной зарплаты составляет 250 манат ($147).