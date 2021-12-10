Инфляция в Азербайджане составила 6.2%

За 11 месяцев 2021 года инфляция в годовом исчислении составила 6,2%. В ноябре цены на потребительском рынке повысились на 11,1% по сравнению с этим же периодом 2020 года, сообщает Государственный комитет статистики.

По официальным подсчетам, продовольствие (в том числе алкоголь и табачные изделия) в годовом разрезе подорожали за 11 месяцев этого года на 7,4%, непродовольственные товары – 4,8%, платные услуги населению – 5,4%.

В ноябре по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительском рынке повысились в среднем на 1,5%, в том числе продукты питания – 2%. Расходы на покупку продуктов питания в ноябре были на 15,2% больше, чем в ноябре прошлого года.